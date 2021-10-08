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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ücretli HGS dönemi! Karara tepki yağdı, açıklama geldi

#Ücretli HGS#Eskişehir Osmangazi Üniversitesi#Meşelik Kampüsü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ücretli HGS dönemi Karara tepki yağdı, açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi tepki çeken bir karara imza attı. Karara göre Meşelik Kampüsü'nde tıp fakültesi ile eğitim bilimlerinin güzergahları turnikeler ve ücretli hızlı geçiş sistemi (HGS) ile ayrıldı. Araçlı geçişlerde 1 defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlenmesine 5 farklı sendika tepki gösterdi, kararın iptali için dava açtı. Konuya ilişkin üniversite yönetimi de açıklama yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemiEskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi

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ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi’nde 2018 yılı Nisan ayında, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Volkan Bayar (38), tutuklu yargılandığı Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYDAN SONRA 5 KEZ KARAR ALINDI

Olayın ardından Eskişehir Valiliği Üniversite güvenlik koordinasyonu 2018, 2019, 2020 yılı mart ve ekim toplantılarının yanı sıra geçen ağustos ayında da yerleşkenin fiziki olarak bölünmesi ve giriş-çıkışların kontrol altına alınmasına dair 5 kez karar aldı. ESOGÜ yönetimi kararlar doğrultusunda Meşelik kampüsündeki 3 güzergah için Tıp Fakültesi ile diğer birimlerin ayrılmasına ilişkin bariyerli ve ücretli hızlı geçiş sistemi kurulumuna başladı. Araçlı geçişlerde bir defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlendi.

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SENDİKALAR DAVA AÇTI

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 no'lu Şube Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, üniversitedeki 5 sendikanın ücretli geçişler konusunda ortak hareket ederek kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını söyledi. Üniversite yönetiminin bariyerlerle güzergah ayırmasına karşı olmadıklarını, ancak ‘HGS’ ile ücretlendirilmesine tepkili olduklarını ifade eden Şube Başkanı Yer, “Bariyerlerin yapılması, yoğunluk ya da trafik durumu yönetimin bileceği bir konu. Biz ücretlendirme kısmına tarafız ve tepkiliyiz. Eskişehir’de 3 üniversite de aynı sistemi yapıyor. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kimseden bir kuruş para almıyor ama Osmangazi Üniversitesi burada yaptığı yatırımı bir anlamda çalışanlara rücu ediyor. Akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere 100 lira gibi bir rakam belirlemesi yapmışlar. Biz, bizimle ilgili olan kısma tepkiliyiz, kabul etmiyoruz. Bir süreç oluşturacağız. Yönetim kurulundan çıkan kararın iptali yönünde idari mahkemeye bir dosya hazırladık. Üniversitenin yaptığı yatırımın parasını da çalışanların vermesi kabul edilmez. Üniversitede 5 ayrı sendika daha var. Türk Sağlık-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası, Tez-Koop-İş sendikası ve Tüm Sağlık-İş sendikası ortak bir karar aldık. Buna bir tepki geliştirdik. Üniversitenin güvenliği sağlansın, girişler kontrol altına alınsın hiç itiraz etmiyoruz ama şu ücretlendirmeyi bir söyleseler. Niye bunun ücretini çalışanlardan istiyorlar? İstediğimiz cevap bu. Niye çalışanlardan isteniyor bu yatırımın karşılığı?” diye konuştu.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ücretli HGS dönemi Karara tepki yağdı, açıklama geldi



ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşık 30 bin örgün öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yönetim, tepkiler üzerine internet sitesinde açıklama yaptı. 2018 yılında araştırma görevlisi olan Volkan Bayar’ın 4 akademisyeni öldürdüğü olayın hatırlatıldığı açıklamada, “Meşelik Yerleşkemizin bölünmesi ve yaya olarak giriş yapacaklar için kartlı turnike sistemiyle kontrol sağlanması, araçla giriş yapacaklar için ise HGS sisteminin devreye alınması kararına varılmıştır. Yerleşkemize yaya olarak girişler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır” denildi.

TURNİKE VE BARİYERLER KURULUYOR

Yerleşkedeki güzergahlar üzerinde turnike, bariyer ve HGS kurulum çalışmaları sürüyor. Üniversite yönetiminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra ücretli geçiş sistemine geçileceği öğrenildi.

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#Ücretli HGS#Eskişehir Osmangazi Üniversitesi#Meşelik Kampüsü