Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#MLKP#Gözaltı
Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 08:10

Eskişehir merkezli 8 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6’sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık bir süre izlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Eskişehir’e getirilen 10 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#MLKP#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay