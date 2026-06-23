×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 16 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Eskişehir#Polis
Eskişehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 16 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 17:57

Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haberin Devamı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlattığı yasa dışı bahis oynama, oynatma ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarına ilişkin soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre takibe alınan şüpheliler için operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda Eskişehir ve Antalya'da 16 şüphelinin evine eş zamanlı baskın yapıldı.

Eskişehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 16 gözaltı

2,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyal ile banka kartlarına el konuldu. Polis ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2,3 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınYasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78i tutuklandıYasa dışı bahis şebekesi çökertildi: 193 şüpheli yakalandı, 78'i tutuklandıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 67 gözaltı7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 67 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasa Dışı Bahis#Eskişehir#Polis

BAKMADAN GEÇME!