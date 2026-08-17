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Eskişehir merkezli 19 ilde "modem" dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Modem Dolandırıcılığı#Eskişehir#İnternet Dolandırıcılığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 12:35

Kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtıp "altyapı değişiyor, eski modemler kullanılmayacak" yalanıyla 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si adliyeye sevk edildi. Çoğunluğu kadınlardan oluşan şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldığı değerlendirilen 43,5 milyon lira değerindeki taşınmaz, araç ve kripto varlıklarına el konuldu.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları, mevcut internet altyapılarının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı, internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceği, zorunlu altyapı geçişi yapılacağı ve mevcut tarifelerde indirim uygulanacağı yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları tespit edildi.

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Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir’in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerine baskın yapılan aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltı.

Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin tüm banka ve kripto varlık hesaplarına ve dolandırıcılıktan elde edilen paralarla alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam tahmini değerinin 43 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan çoğunluğu kadın 90 şüpheliden 8’i serbest bırakılırken 77’si Eskişehir’de, 5’i bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonu: 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

İŞLEM HACMİ 116 MİLYON LİRA

Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda faturaların artacağını söyledikleri, bu yöntemle mağdurlar üzerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturdukları, modem satın alma ve kapıda ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük çoğunluğunun mevcut internet altyapıları ile uyumsuz olduğu, modemlerin piyasa değerinin oldukça altında olduğu tespit edildi. Ayrıca dosya kapsamında Türkiye genelinde 801 mağdurun bulunduğu, şüpheli hesaplarda mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon liralık işlem hacmi para olduğu belirlendi.

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#Modem Dolandırıcılığı#Eskişehir#İnternet Dolandırıcılığı

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