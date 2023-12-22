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Eskişehir merkezli 14 ilde 'müstehcen çocuk görüntüsü' operasyonu

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#Operasyon#Eskişehir#Müstehcen Çocuk Görüntüsü
Eskişehir merkezli 14 ilde müstehcen çocuk görüntüsü operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 11:03

Eskişehir merkezli 14 şehirde çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntüyü satan ve satın alanlara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki K.B.'nin, çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri sattığını tespit etti. Bir süre izlenen K.B.'nin evine baskın yapıldı. Aramalarda el konulan dijital materyallerin incelemesinde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde şüpheli K.B.'nin müstehcen görüntüleri internetten sattığı belirlendi. K.B.'nin banka hesaplarında yapılan araştırmada ise 24 kişinin görüntüleri satın alıp şüpheliye para transferi yaptığı anlaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan operasyonlarda Eskişehir'in yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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#Operasyon#Eskişehir#Müstehcen Çocuk Görüntüsü

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