Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka oranı düştü

Sağlık Bakanlığı'nca 24-30 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı. Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 535,87'den 187,77 düşüşle 348,10 seviyesine geriledi. Bilecik’te ise 100 bin kişide vaka oranı 525,79’dan 215,34 düşüşle 310,45’e indi. Kütahya’da da vaka oranı 427,77’den 97,26'lık düşüşle 330,51 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’daki vaka oranları, güncellenen Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Tamamı kırmızı olan kentlerde bazı alanlar, yeşile dönmeye başladı.

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