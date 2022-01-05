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Eskişehir en çok koronavirüs vaka artışı görülen 3 ilden biri oldu, test kuyrukları uzadı

#ESKİŞEHİR#Koronavirüs#Aşı
Eskişehir en çok koronavirüs vaka artışı görülen 3 ilden biri oldu, test kuyrukları uzadı

ESKİŞEHİR'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen süren Covid-19 vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında yansıdı. Hastanelerde test kuyruklarının uzadığı kentte vaka oranı önceki haftaya göre 91,72 artışla 100 bin kişide 427,42’ye çıkarak, Türkiye’de en çok vaka artışı görülen 3 ilden biri oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 91,72 artışla 427,42’ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 143,23’ten 6,07 oranında azalarak 137,16’ya düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 331,94 seviyesinden 45,27 düşerek 286,67 seviyesine indi. Son açıklanan verilerle birlikte Eskişehir, Kırklareli ve Çanakkale’den sonra Türkiye’de en çok vaka artışı görülen ilk 3 şehirden biri oldu. Türkiye'nin koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,1 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,2, Kütahya'da ise yüzde 78,9 oldu.

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ESKİŞEHİR TAMAMEN ‘KIZARDI’

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kütahya’da düşen vakalar nedeniyle yeşil alanlar çoğalırken, Bilecik vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkte yer aldı. Eskişehir'de ise harita artan vakalarla birlikte tamamen kızardı.

HASTANELERDE TEST KUYRUKLARI UZADI

Vaka artışının yaşandığı Eskişehir’de hastanelerdeki yoğunluk da sürüyor. Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluşturuyor. Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede, vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı tespit edildi.

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