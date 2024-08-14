Eskişehir canisinin anatomisi: Oyundan kafası bulanmış

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Arda Küçükyetim, önceki gün sırt çantasıyla Eskişehir Tepebaşı ilçesinde bir binaya girdi. Orada çantasından çıkardığı miğfer şeklindeki kaskını başına, iskelet figürlü maskesini yüzüne takan, üzerinde Nazi sembolleri olan hücum yeleğini giyen18 yaşındaki zanlı, eline bıçağını aldıktan sonra tekrar sokağa çıktı. Ardından caminin bulunduğu kısma doğru ilerledi. Burada cep telefonuyla canlı yayın başlatan, hücum yeleğinin ceplerinde balta ve biber gazı da bulunan Küçükyetim, caminin karşısındaki çay bahçesinde oturanlara ve yürüyenlere saldırmaya başladı. Çevrede panik yaşanırken, Arda Küçükyetim’in rastgele saldırdığı 5 kişi yaralandı, diğer vatandaşlar da dehşete kapılıp kaçışmaya başladı. Görev yerine giderken kargaşayı fark eden bir polis memuru hemen müdahale edip Arda Küçükyetim’i etkisiz hale getirdi.

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KASKINI TAKTI VE SALDIRDI

Görgü tanıklarından Yakup Taşçı, evindeyken dışarıdaki bir gencin giyiminden dolayı dikkatini çektiğini söyledi. Pencereden onu izlediğini anlatan Taşçı, “Çantadan bir şeyler çıkarıp giydi. Yanında getirdiklerini bıraktı. Kaskını taktı, ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Motosiklete binecek sandım. Polise haber verdim. Sonra yaşlılara saldırdığını öğrendim” diye konuştu.

‘ÇOK İÇİNE KAPANIKTI’

​​​​​​​Olayın yaşandığı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise saldırıyı öğrenip olay yerine gittiğinde polisin, saldırgan Arda Küçükyetim’i etkisiz hale getirerek emniyete götürdüğünü aktardı. Yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Güler, şunları söyledi: “Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi’ne taşındılar. Ailesi bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıktı. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır, çünkü çocukluğu burada geçti.”

SALDIRIYI PLANLAMIŞ

Saldırı öncesi ekipmanlarının fotoğraflarını paylaşan Arda Küçükyetim, altına da “Duşumu alıp ekipmanlarımla dışarı çıkacağım, arabayla ya da toplu ulaşım aracıyla saldırıyı gerçekleştireceğim yere gidip kıyafetlerimi değiştireceğim. Baltamı yeleğimi alıp herkese saldırıyorum” notunu düştü. Küçükyetim’in daha önceki paylaşımlarında da “Orta halli mahallede büyüdüm, ortaokul yıllarımın sonlarına doğru insanlara karşı nefretim arttı” ifadelerini kullandığı görüldü.

TUTUKLANDI

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Emniyette işlemleri tamamlanan Arda Küçükyetim, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 SAYFALIK MANİFESTO

Arda Küçükyetim’in, sosyal medya hesabından daha önce de 16 sayfalık bir manifesto yayımladığı ortaya çıktı. Manifestoda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- Yahudi medyasının yalanlarına gelmeyin. Bu tamamen bir lonewolf (yalnız kurt) saldırısıdır.

- Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum.

‘UMARIM BÖCEKLERİ TEMİZLERİM’

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- Beni insan nefreti, mizantropi motive etti.

- Umarım bunlarla yeteri kadar böcek temizleyebilirim.

- Ailemle aram hiç iyi olmadı.

- Göçmen kayıt merkezine EYP yerleştir ve havaya uçur.

Saldırganın paylaşımlarında ayrıca bazı etnik gruplara ve LGBT üyelerine hakaretler ettiği, “Çocuk ve yaşlı fark etmeden hepsi temizlenmelidir” dediği görüldü.

‘AZİZLER’İ TERÖRİSTLER

Arda Küçükyetim’in Yeni Zelanda’da 2019 yılında bir camiye düzenlediği terör saldırısıyla 51 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant ve Norveç’te 2011’de gençlik kampını basıp 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik için ise ‘aziz’ ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

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BIÇAĞINDA GAMALI HAÇ VAR

Olay yerinde kıskıvrak yakalanan saldırgan Arda Küçükyetim’in üzerinden iki bıçak ve bir balta çıktı. Bıçaklardan birinin üzerinde Nazilerin sembolü olan gamalı haç simgesi bulunduğu görüldü. Sağlık ekipleri, yaralanan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64) ve C.A.’yı (64) Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. ​​​​​​Yaralılardan 3’ünün tedbiren yoğun bakımda, diğerlerinin ise servislerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN DİJİTAL BAĞIMLILIK UYARISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de maskeli bir saldırganın oynadığı oyunun etkisiyle gerçekleştirdiği saldırı, dijital oyunların çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığına olumsuz etkisini net bir şekilde gözler önüne serdi. Geçtiğimiz mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız ‘Aile Eylem Planı’mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

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CALL of DUTY’DEN Mİ ETKİLENDİ

Arda Küçükyetim’in taktığı maskenin, şiddet içerikli bilgisayar oyunu ‘Call of Duty’deki karaktere benzemesi, bu oyundan etkilendiği yorumlarına yol açtı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

GERÇEKLİK ALGISINI KAYBETMİŞ

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal: “Şiddet içerikli oyun oynayan insanlarda öfke sorununun arttığı bilimsel bir gerçek. Ancak bu olayı sadece bununla açıklayamayız. Burada bir düşünce sürecinin ve gerçeklik algısının bozulması var. Saldırgan kafasında bir senaryo kurup bunu gerçekleştirmiş. Bu ergenin çok uzun süreler şiddet içerikli bir oyun oynadığını, uyku yoksunluğu sonrası gerçeklik algısının bozulduğunu tahmin ediyorum.

KENDİSİNİ OYUN KAHRAMANI SANIYOR

Kendisini bir ‘oyun kahramanı’ olarak görmüş. Bu duruma ‘kişinin kendini oldukça önemli, güçlü veya ünlü olarak algılaması anlamına gelen ‘grandiyöz sanrı’ diyoruz. Mavi Balina gibi oyunlarda suç işleyen, kendisine ya da çevresine zarar veren çocukları gördük. Bu oyunları tercih eden çocuklar genellikle ödülden hoşlanır. Aileler sınırları iyi çizmeli. Bir çocuğun gece gündüz oyun oynamasına hele ki şiddet içeriklerine maruz kalmasına izin verilmemeli.”