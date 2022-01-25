Eskişehir buz kesti! -13'ü gördü

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Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Eskişehir'de hava sıcaklığı bu sabah sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü, bazı binalarda buz sarkıtları oluştu. Şehri ikiye bölen Porsuk Çayı dondu. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmaya karşı da yollarda tuzlama yaptı.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 10 DERECE ALTINDA

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altında seyretmeye devam edeceğini ve bölge genelinde soğuk hava dalgasıyla kuvvetli buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

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'ELAZIĞLIYIM AMA BÖYLE SOĞUK GÖRMEDİM'

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuz Arslanoğlu, "Eskişehir'in soğuğundan artık yorulduk. Acayip bir soğuk var. Elazığlıyım, ben böyle bir soğuk görmedim gerçekten. Muhteşem bir soğuğu var. Hele ki yazın bile akşamları kısa kolluyla gezemezsin. Ben güvenlik görevlisiyim, gece nöbette 3 Temmuz'da ısıtıcı yaktığımı bilirim" dedi.

Porsuk Çayı donduğundan tekne ve gondolların çalışamadığını ifade eden gezi teknesi kaptanı Göksel Dökmel, "Genelde böyle havalarda eksi 10'dan sonra Porsuk donuyor. Ne teknelerimiz ne de gondolumuz çalışıyor. Dün bu kadar buz yoktu. Buzun kalınlığı 2,5 santimetre kadar vardır. Zaten denedik, kırılmıyor" diye konuştu.

Porsuk'un kenarında fotoğraf çeken edebiyat öğretmeni Nuray Şehan ise, "Bugün hava çok soğuk. Eskişehirliyim ve uzun zamandır Eskişehir'de yaşıyorum ama böyle bir soğukla ilk defa karşılaşıyorum. Kar yağmasını dilerdim ama sadece soğuğu yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.