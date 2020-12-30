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Suat İNCEDERE/DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eskimo usulü balıkçılık

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Eskimo usulü balıkçılık
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KARS'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlamaya başladı.

Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Sezonu açtıklarını belirten balıkçı İsmail Göller (25), her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi. Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" diye konuştu. Gölde balıkçılıkla uğraşan, Orhan Göller, İsmail Göller ile Latif Taşdemir ilk ağlarını buz altına bıraktı.

Eskimo usulü balıkçılık

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