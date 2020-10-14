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ANKARA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Eskiden zenginiz diyordu, şimdi sabır diyor’

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‘Eskiden zenginiz diyordu, şimdi sabır diyor’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Erdoğan eskiden milletin gözünün içine baka baka, ‘zenginiz’ diyebiliyordu, ‘uçuyoruz’ diyebiliyordu, ‘ekonomik kriz yok’ diyebiliyordu. Artık diyemiyor. Peki şimdi ne diyor? Sabır” dedi.

Akşener, dün Meclis grup konuşmasında özetle şunları söyledi:

(Hatay’daki orman yangını) Bu işin arkasında, terör örgütünün olduğu şüpheleri var. Bu konuda güvenlik birimlerimiz hızlı hareket etmeli ve gereğini bir an önce yapmalı. Yapılan, alçaklıktır.

KARDEŞİNİN YANINDA OTURMALI

(Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı) Hem Sayın Aliyev, hem de iktidarın sözcüleri, kurulacak bir masada Türkiye’nin olması gerektiğini deklare etti. Ancak bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı. Bir kez daha uyarıyorum ki, Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır.”

ALTI VEKİL KATILMADI

İYİ Parti’de “oy verilmeyecekler” listesi tartışmaları üzerine milletvekilleri İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Feridun Bahşi, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Aytun Çıray TBMM Grup Toplantısı’na katılmadı. Geçen hafta Koncuk, Yılmaz, Bahşi, Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu ile konuşan Akşener bu görüşmelere devam edecek.

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