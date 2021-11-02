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Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kilis'te toprağa verildi

#Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay#YÖK#Kilis
Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kiliste toprağa verildi

Ankara'da yaşamını yitiren eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, (87) memleketi Kilis’te düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Ankara'da dün vefat eden YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay’ın cenazesi memleketi Kilis’e getirildi. Tazebay için öğle vakti Çekmeceli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler, iş insanları ile çok sayıda kişi katıldı. Tazebay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyh Efendi Tekkesi'nde toprağa verildi.

Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kiliste toprağa verildi


'ASİL BİR İNSANDI'

Eşi Tazebay’dan 60 senedir tek bir kötü söz dahi duymadığını ifade eden emekli Yargıtay Hakimi İlksev Tazebay, "Büyük idealleri vardı. Türk dünyasını toplamak, milliyetçiliğe hizmet etmek gibi. Ömrünü hep böyle şeylere verdi. Bir gram yolsuzluğa karışmadı. Boğazından bir haram lokma geçmedi. Son derece asil bir insandı. Bunu tarafsız söylüyorum, kocam olduğu için söylemiyorum. Herkes bilir. Kilis, onun büyük aşkıydı. Kilis'in vilayet olması ve kentin üniversiteye kavuşması için büyük mücadeleler yürüttü. Mekanı cennet olsun. Yeri doldurulmaz" diye konuştu.

Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kiliste toprağa verildi

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#Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay#YÖK#Kilis

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