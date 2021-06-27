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ANKARA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezasına onama

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Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezasına onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Yargıtay yapılanmasında “grup sorumlusu” olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı’ya örgüt üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. 

FETÖ üyeliğinden 10 yıla mahkûm edilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkındaki hüküm de istinaftan geçti. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 10 yıl hapisle cezalandırılan Bekir Furkan Özdaban, kararı istinafa taşımıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, incelemesini tamamladı. Kararda, mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme, Özdaban’ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırdı. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

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