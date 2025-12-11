×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski vekillerle süreç zirvesi… Kurtulmuş: Artık geri dönüşü yok

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Numan Kurtulmuş#Terörle Mücadele
Eski vekillerle süreç zirvesi… Kurtulmuş: Artık geri dönüşü yok
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:00

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden eski milletvekilleri ile değerlendirdi. Kurtulmuş, “Bu süreç, bütün Türkiye’yi kapsayacak. Sağda solda çok marjinal uçlar, bunu istemeyenler olabilir. Bu sefer mutlaka başaracağız. Artık bu iş geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir” dedi.

Haberin Devamı

KARANLIK YILLARDI

Farklı partilerden 22 eski milletvekiliyle bir araya gelen Kurtulmuş, sürece ilişkin görüş ve değerlendirmeleri dinledi. Eski Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, bütün bu isimlerin 1990’lı yılları bölgesinde yaşadığını, terörün ne olduğunu, o zamanlarda halkın ne durumda olduğunu çok iyi bildiğini vurgulayarak, “1990’lı yıllar gerçekten çok karanlık yıllardı. On binlerce faili meçhul ve on binlerce de ajan vardı bölgede. Bölgemizin yüzde 90’ından fazlası bu süreci destekliyor. İnşallah bundan hiç geri adım atılmayacak. Komisyon, bu farklı görüşmelerden damıtılmış bir rapor elde edecektir. Bu rapor hem TBMM’nin önünü açacak hem de Türkiye ufkunda gerçekten ışık saçacaktır” dedi.

Gözden KaçmasınBakan Uraloğlu duyurdu: Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalara başlıyoruzBakan Uraloğlu duyurdu: Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalara başlıyoruzHaberi görüntüle

OYBİRLİĞİ ARAYIŞI

Kurtulmuş da şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Bu komisyon, raporunu başarıyla, kapsamlı bir şekilde ortaya koyacak. Birkaç siyasi parti ve isteyen birkaç komisyon üyesi milletvekili raporunu verdi. Bunları toparladıktan sonra ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde ortak, yine şimdiye kadar çalışmalarımızda olduğu gibi büyük bir çoğunlukla, isteriz ki ittifakla bir rapor ortaya çıksın ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili, yapılacak düzenlemelerle ilgili de TBMM’ye bu rapor sunularak adımların atılması mümkün olsun. Meclis bundan sonraki süreçlerde ümit ederim ki kısa bir süre içerisinde uzatmadan bu meselenin yasamayla ilgili kısmı tamamlanmış olsun.”

BÜTÜN ÜLKEYİ KAPSAYACAK

Bu süreç, bütün Türkiye’yi kapsayacak. Sağda solda çok marjinal uçlar, bunu istemeyenler olabilir. Madem ki toplumun kahir ekseriyeti bu konuyu istiyor, artık terörün geride kalmasını, Türkiye’nin bir daha terör belasıyla uğraşmaması gerektiğine inanıyor, dolayısıyla burada da bütün siyasi eğilimleri kapsayacak bir bakış açısıyla bu işe yaklaşmak kaçınılmazdır, böyle olmalıdır ve şimdiye kadar da böyle olmuştur. Bu sefer mutlaka başaracağız. Artık bu iş geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Geçmiş bütün tecrübelerden farklı olarak bir devlet projesi olarak gündeme gelmiştir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları yeknesak bir şekilde herkes üzerine düşeni yapıyor. Meclis’teki komisyonun bu noktaya gelmesi çok kolay olmadı. Herkesin masada durmasını, masada kalmasını temin etmek için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Son toplantıya kadar gayet güzel, nezih bir demokratik müzakere platformu olarak, Türkiye demokrasisinin de aslında geldiği seviyeyi göstermesi bakımından gerçekten örnek bir çalışma ortaya çıktı. Bir daha hiç kimsenin terörü bir araç olarak kullanmayacağı ortamın sağlanması siyasi aklın gereğidir.

Gözden Kaçmasınİhracı istenince partisinden istifa etmişti: Milletvekili Çakırdan CHPye zehir zemberek sözlerİhracı istenince partisinden istifa etmişti: Milletvekili Çakır'dan CHP'ye zehir zemberek sözlerHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis#Numan Kurtulmuş#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!