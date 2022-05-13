Eski vekil Çakar'a tepki yağdı: ‘Bu da bir nevi kadına şiddet'

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ÜNLÜLER

BAŞINI ÇEVİR

Sabahat Akkiraz: Nasıl muhafazakâr kadınlarımız tercih ettikleri gibi giyiniyorsa, laik kadınlarımız, kızlarımız da istediği gibi giyinir. Rahatsız olan başını çevirsin. ‘Nefsine hâkim ol ki insan olasın.’ Nefsin bozuksa çuval da giyse bozuktur, mayo da giyse bozuktur.

AHLAK CETVELİ

Bige Önal: İç çamaşırı üzerinden ahlak cetveli tutmak ne demek? Kimin ne giydiği ile ilgili, ne taktığıyla ilgili, bedeniyle ilgili konuşmak ne demek? Ne münasebet! Toplumun şirazesini kimin ne giydiği değil, üstüne vazife olmadan her konuyla ilgili konuşanlar kaydırıyor.

ARTIK KONUŞMAYIN

Hadise: Kadınların kıyafeti, dekoltesi, saçı, kilosu ve makyajı hakkında konuşmayı ne zaman bırakacaksınız? Senelerdir söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim! #AhlaksızlıkSizinKafanızda

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TORUNUN YAŞINDA

Hazal Kaya: Torununuz yaşındaki kadının dekoltesini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek?

SANA NE, BANA NE

Nilgün Belgün: Yahu sana ne, bana ne, bize ne kim ne giymiş ne yapmış? Ay bıktık vallahi bu kılık kıyafetlerle uğraşanlardan.

BAĞNAZLIK HOBİ Mİ

Yunus Günçe: Haydi diyelim dekolte suç; peki geri kafalılık, medeniyetsizlik, bağnazlık, çağ dışılık, sığlık, densizlik, hadsizlik, utanmazlık ne? Hobi mi?

SOSYAL MEDYA

KIYAFETİ DEĞİL CANLARI DERT EDİN

@dilankisii: Gündem olmuşken Melis Sezen’i ve elbisesini, hatta göğüs dekoltesinin güzelliğini konuşalım. Aradan 6 ay geçmiş ama adam hâlâ unutamamış belli ki.”

PROMETHEUS: Kadınların sutyen takmamasını dert ettiğiniz kadar, canlarını dert etmediniz...

Red Women: Melis Sezen’in kıyafeti konu olmuş. Size ne abicim. Size ne! Kadınların ne giydiğinden, nasıl giydiğinden size ne! Siz Kadınlar bu ülkede neden hala öldürülüyor, neden tacize, kötü muameleye maruz kalıyor onu konuşsanıza!

KADIN DERNEKLERİ

KADINLAR İSTEDİĞİNİ GİYER

Kadın Meclisleri: Melis Sezen’in kıyafeti suç değil. Suç arıyorsanız kadına yönelik şiddet suçlarına, cezalandırılmayan faillere bakın. Kadınların kıyafetlerine de özgürlüğüne de dil uzatmamayı öğreneceksiniz.

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Üniversite Kadın Meclisleri: Kadınların kıyafetiyle ilgileneceğinize kadın cinayetlerini durdurmak için çabalayın. Kadınlar istediği gibi giyinecek eşit ve özgür yaşayacak!

Kadın Savunma Ağı Üyesi Buse Üçer: Melisa Sezen’e tek başına yapılan bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Bu tüm kadınların bedenine, yaşamına dair bir saldırıdır. O nedenle daha önce nasıl ki başka kadınların yanında olduysak, Melisa Sezen’in de yanındayız.

SİYASETÇİLER

Sapkın zihniyet

Engin Özkoç (CHP Grup Başkanvekili): Düşünce ve ifade özgürlüğü, insan haklarının temel prensipleri arasında. Doğal olarak kadınların kendilerini ifade edebilmesi, özgürce konuşabilmesi ve istediği yaşam biçimini tercih edebilmesi onların hakkıdır. Bu hakkı engellemek, yasalarımızda en büyük suçtur. Televizyonlardan kadınların nasıl giyineceği, nasıl konuşacağı, kendilerini nasıl ifade etmesi gerektiği konusunda ahkam kesen anlayışı kesinlikle reddediyoruz.

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Aylin Nazlıaka (CHP Kadın Kolları Başkanı): Asıl suç, kıyafeti gerekçesiyle bir kadını hedef göstermektir. Kadınlar ne giyip giymeyeceğini bu sapkın zihniyetlere soracak değil. Bu karanlık kafa kendi kanununu yazmış.

Semra Koçoğlu (Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanlığı): Vesayet, baş örtüye özgürlük diye gelip, karışmadıkları şey kalmadı. Eninde sonunda “herkese özgürlük” demeyi öğreneceksiniz.

NE DEDİ?

Eski MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV’deki bir programda tepki çeken şu sözleri söyledi: “Sadakatsiz’de oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikâyete bağlı olmayan suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın daniskası değil midir? Bu yavaş yavaş şeye sirayet ediyor muhafazakar genç kızlarımızı da çok iğrenç kıyafetlerde görüyorum. Başında başörtü, altında streç pantolon. Kızım bari başını örtme.”

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MECLİS’TE ETEK DENETLEMİŞTİ

Ahmet Çakar, milletvekilliği döneminde parti kontenjanından TBMM İdare Amiri olarak görev yaptığı 1999 yılında da yine kıyafet müdahalesiyle gündeme gelmişti. Çakar, o dönem bir kadın gazetecinin, “eteği kısa olduğu” gerekçesiyle milletvekilleri kulisinden çıkarılmasını istemiş ve tepki toplamıştı. Çakar’ın İdare Amiri olarak zaman zaman Meclis’teki kadın personelin etek boylarını denetlemesi de haberlere konu olmuştu.