Eski vekil Aydın da gözaltına alındı... ‘Fon’da yeni operasyon

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘fon’ soruşturması kapsamında 31 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

21 Ekim 2026’da yapılan operasyonda Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş dahil 26 kişi gözaltına alınmıştı. Altınbaş ailesinin malvarlıkları ise dondurulmuştu. Soruşturma kapsamında eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın’ın da arasında olduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.

Ertan Aydın

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz’ın tutuklanmalarına karar verildi.

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Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

KİMLER GÖZALTINDA

Ertan Aydın (Eski AK Parti milletvekili)

Abdullah Dal (KUYAŞ Yatırım eski Yönetim Kurulu Başkanvekili)

Seda Tarım Kocabalkan (Tera Holding Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Fahri Uğur (Görevinden istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi)

Hakan Eryılmaz

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