Eski valiye ikinci tutuklama

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5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında dün 4. dalga operasyon düzenlendi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatı doğrultusunda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya’da operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gülistan Doku soruşturmasında daha önce 15 kişi tutuklanmıştı.

DİJİTAL MATERYALLERİ İNCELENDİ

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.

Bu kapsamda 23 Temmuz’da şüpheli E.E. ve S.K., Ankara’da eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Söz konusu iddiaların ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınıp yoğun güvenlik önlemleri altında, soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Sonel, Ertok ve Eroğlu ‘evden adam aldırıp dövdürme’ iddialarıyla ilgili sorgulandı. Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan Eroğlu ve Ertok ile daha önce Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan Sonel hakkında bu kez de ‘nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’ suçlarından tutuklama kararı verildi.

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‘GEREĞİNİ YAPARSINIZ KARDAŞ’

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in cep telefonundan kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğuna ilişkin mesajlar ortaya çıkmıştı. Yazışmalara göre Sonel, başkası adına açılmış WhatsApp hesabından “İvedi lazım bu pislik kimse kardaş”, “Gereğini yaparsınız kardaş” gibi ifadelerle ihraç edilen tutuklu polis Gökhan Ertok’a talimatlar veriyordu. Ertok’un bir sosyal medya kullanıcısını şafak operasyonuyla evinden aldığı, dövdükten sonra kanlı fotoğrafını çekip Sonel’e gönderdiği anlaşıldı. Savcılık, Vali Sonel’in, ‘Kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğu’ tespitini yaptı.