Eski validen yeni valiye 21 yıllık turizm mektubu

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1999-2003 yılları arasında Antalya Valisi olarak görev yapan Dokuzoğlu tarafından öngörülen turizm hedeflerinin aşıldığını kaydeden Vali Şahin, “Türkiye ve Antalya mektubu kaleme alan o dönemki valimizin hayallerinin çok üzerinde rakamlara ulaştı. Türkiye, hayallerinizin de üzerinde başarılar elde eden ve büyümesini dev adımlarla gerçekleştiren müthiş bir ülke. Antalya bunun en dinamik unsurlarından biri. Bu başarının temelinde çalışkanlık ve üretim yatıyor” dedi.

PARLAYAN YILDIZ ANTALYA

Dönemin Antalya Valisi Dokuzoğlu’nun 21 yıl önce yazdığı mektupta ise turizmle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Antalya’da altyapı, eğitim, sağlık sorununun Antalya Türk turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 10 milyonlarla ifade edilen turist sayısına ulaşmanızdan dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.”

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21 YIL MUHAFAZA EDİLDİ

2002 yılında ülkemizin posta kurumu olan PTT tarafından "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" düzenlenmişti. Bu kampanya ile 2002 yılında yazılan mektuplar 2023 yılına kadar muhafaza edilmiş ve Cumhuriyetimizin 100. Yaşında sahiplerine teslim edilmek üzere dağıtıma çıkarılmıştı.