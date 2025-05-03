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Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandılar

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#Mersin#Gülnar#Kaçak Kazı
Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albay A.A.’nın olduğu 6 kişi yakalandı. Eski vali, kimlik tespitinin diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Mersin’in Gülnar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydilli Mahallesi Kalecik mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.A., M.T., A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.m DHA - İHA

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#Mersin#Gülnar#Kaçak Kazı

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