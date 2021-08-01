Eski vali Coş, Eğirdir'de toprağa verildi

İstanbul'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi baba Nurullah Coş ve anne Feride Coş'un isteği üzerine toprağa verilmek üzere Isparta'nın Eğirdir ilçesine getirildi. Bugün ikindi vakti Eğirdir Merkez Hızırbey Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Hüseyin Coş'un cenazesi devlet töreniyle Kervansaray Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Nurullah Coş, "Altın gibi bir çocuğumdu" dedi. Hüseyin Avni Coş'un küçük kızı ise gözyaşları içerisinde cenaze aracına binerek mezarlığa kadar gitti.

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