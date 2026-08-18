Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü | Feth-i kabir kararı verildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine verilen karar doğrultusunda eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla mezarının açılmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun (d. 11 Mayıs 1956, İstanbul - ö. 8 Eylül 2016, İstanbul), Türk mimar, siyasetçi ve din adamı. Babası Seyyit Hüseyin Kamil Denizolgun, annesi ise Süleyman Hilmi Tunahan'ın kızı Feriha Ferhan Denizolgun'dur. Babası Alanyalıdır.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Ardından Wagner College (Staten Island, New York) Ekonomi ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu ve Serbest Mimar ve Müteahhitlik yaptı. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Arif Ahmet Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden 20. dönem Antalya milletvekili seçilerek meclise girdi. 28 Şubat sürecinin ardından Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan ANASOL-D olarak bilinen koalisyon hükûmeti'nde (55. hükûmet) ulaştırma bakanlığı yaptı. Hükûmet içerisinde partisiz bakan olarak 'bağımsız' yer aldı. Bakanlık görev süresi Ağustos 1998 ile Ocak 1999 tarihleri arasındadır. Ayrıca NATO Komisyon Başkanlığı, Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Denizolgun, 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden, 2007 genel seçimlerinde de Demokrat Parti'den Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu; fakat her iki seçimde de seçilemedi.

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Türkiye'nin önde gelen cemaatlerinden olan Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve bu cemaatin eski lideridir. 8 Eylül 2016'da saat 03:00 sularında yüksek tansiyon sonucu hastaneye kaldırıldı fakat beyin kanamasından dolayı saat 04:00 civarında öldü. Yerine ise yeğeni Alihan Kuriş geçmiştir. Denizolgun, 9 Eylül'de Üsküdar Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.