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Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

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#TBMM#Secim2023#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:24

AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı.

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28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Meclis'te kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Sarıbaş, "28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu.

Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" dedi. (DHA)

Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

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#TBMM#Secim2023#ANKARA

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