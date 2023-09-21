Eski Turizm Bakanı’ndan ‘av’ çıkışı... Hayvan öldürmenin turizmi olmaz

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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in, Bolu’da 14 kızıl geyiğin 408 bin lira ücret karşılığında avlanılmasına izin veren ihaleyi Meclis gündemine taşımasının ardından bir tepki de ANAP döneminin Turizm Bakanı Akarcalı’dan geldi. Akarcalı, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

DİYANET EL ATMALI

“Avcılığın turizme Türkiye’de etkisi milyonda bir bile olmaz. Olsa bile, bir yabancının gelip de ülkedeki zaten sayıları az olan ender hayvanları öldürmesi, Türkiye’yi 18’inci yüzyıldaki Afrika’nın sömürge ülkelerine dönüştürür. Kaldı ki dinimiz çok açık bir şekilde belirtmiştir. Zevk için herhangi bir canlı öldürülemez. Bu konuya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da el atmasını dilerim. İhaleyle masum hayvanların, canlıların öldürülmesi çağımızın Türkiye’sine kesinlikle yakışmamaktadır.

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YÖNETMELİK İPTAL EDİLMELİ

Mevcut yönetmelikte, yabancılara tanınmış olan avcılığın iptal edilmesi, yaban hayvanları avcılığının iptal edilmesi Türkiye’nin itibarı için de şarttır. Hiç kimse bunu, hayvan katlini, canlı katlini turizmle bağdaştırmaya kalkmasın. Türkiye’deki on odalı butik bir otelin turizme katkısı yabancı avcıların sağlayacağı gelirlerden daha fazladır. 2004 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın, Hürriyet gazetesinde bu konu ile ilgili yazısı vadı. 2004’ten 2024’e yaklaşırken, 20 yılda maalesef Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün anlayışında bir değişiklik olmamış. İnşallah önümüzdeki 20 yılda bu konuda vicdanları sızlar ve gerekeni yaparlar.”

‘ZEVK İÇİN AVLANMAK EZİYETTİR’

Eski DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın 30 Ocak 2004 tarihli Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında özetle şu değerlendirme yer almıştı: “Dinimizde yenmesi helal olan kara ve deniz hayvanlarını avlamak helal kılınmıştır. Ancak avcılıkta aşırıya gitmek, yemek kastı olmadan sırf zevk için hayvan öldürmek caiz değildir.”