Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni karar: Adli soruşturma da açıldı!

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Türk ceza kanununun 281. maddesi gereğince “Suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Tunceli‘deki soruşturma dosyasında Tuncay Sonel ile ilgili bölümler ayrılarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı‘na gönderildi. Sonel’in ifadesi de soruşturmanın seyrine göre “şüpheli” sıfatıyla Erzurum’da alınacak.

İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açığa alındığını bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sonel hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Soruşturma kapsamında Sonel, açığa alındı." denilmişti.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.