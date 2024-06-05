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Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine 1 haftada 3 silahlı saldırı! Saldırı anı kamerada

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#Kağıthane#İbrahim Tüfekçi#İş Yeri
Eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçinin iş yerine 1 haftada 3 silahlı saldırı Saldırı anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:31

İstanbul Kağıthane'de, eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından 1 haftada 3 kez silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıların ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 02.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında iş yerinin kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

1 HAFTA 3 SİLAHLI SALDIRI

Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar meydana geldi. İş yerine 1 haftada 3 kez silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırılar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle gelip iş yerini taradığı, isabet eden kurşunların kepenkleri geçip iş yeri içerisindeki duvarlara isabet ettiği görülüyor. İkinci saldırı görüntüsünde ise, bir önceki silahlı saldırıda şüphelilerin havaya ateş açıp gittikleri görülüyor.

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#Kağıthane#İbrahim Tüfekçi#İş Yeri

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