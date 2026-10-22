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Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan'ın iddianamesi kabul edildi: 5 yıla kadar hapis talebi...

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#Lütfi Arıboğan#TFF#Ağır Ceza Mahkemesi
Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğanın iddianamesi kabul edildi: 5 yıla kadar hapis talebi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 15:02

Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkan vekili Lütfi Arıboğan hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne yardım suçundan 5 yıla kadar hapsi talebiyle iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski milli basketbolcu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Arıboğan hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

3 İSME TAKİPSİZLİK KARARI

Öte yandan aynı soruşturmada 2025 yılında ifadeye çağırılan İlhan Helvacı, Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

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#Lütfi Arıboğan#TFF#Ağır Ceza Mahkemesi

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