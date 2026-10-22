Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan'ın iddianamesi kabul edildi: 5 yıla kadar hapis talebi...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski milli basketbolcu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Arıboğan hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

3 İSME TAKİPSİZLİK KARARI

Öte yandan aynı soruşturmada 2025 yılında ifadeye çağırılan İlhan Helvacı, Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.