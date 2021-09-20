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Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu

#TCDD#Yüksek Hızlı Tren#Ankara
Eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, kaza tarihinde TCDD genel müdür yardımcısı olan İsmail Çağlar, tanık olarak dinlendi. Çağlar, hattın sinyalizasyon tamamlanmadan trafiğe açılmasıyla ilgili yapılan risk analizi konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

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Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kaza tarihinde TCDD genel müdür yardımcısı olan İsmail Çağlar, tanık olarak dinlendi. Müşteki ve sanık avukatlarının sorularının çoğuna cevap vermeyen Çağlar, "Kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan ulaşıma açılmasıyla ilgili yapılan risk analizlerinden bilginiz var mı?" sorusuna "Bilgim yok" cevabını verdi.

İsmail Çağlar, trenlerin işletilmesiyle ilgili trafik yönetmeliği konusunda eğitimi olup olmadığı yönündeki soruya da TCDD’nin bu konudaki mevzuatından bilgisi olduğu yanıtını verdi. Tanık Çağlar, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın, eğitim alıp almadığı yönündeki soruya da Yıldırım'ın deneyimli olduğunu ve yeniden eğitim almasına gerek olmadığını söyledi.

Ankaradaki Yüksek Hızlı Tren kazası davasına devam edildi

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Tanığın ardından dinlenen sanık avukatları ise İsmail Çağlar'ın kaza sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunduğunu; ancak bakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle hakkında dava açılmadığını hatırlattı. Avukatlar, soruşturma izni verilmemesi konusunda Danıştay'a yapılan itirazın akıbetinin sorulmasını talep etti.

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Talebi kabul eden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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#TCDD#Yüksek Hızlı Tren#Ankara