Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, dün hastaneden taburcu edilerek, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü olan oğlu İbrahim Şahin’in evine götürüldü. Abdullah Şahin, oğlunun evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin’in dedesi olan Abdullah Şahin’in cenazesi Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyü Pehlivanoğlu Mahallesi Camisi’ne getirildi. Şahin’in cenazesi ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Şahin’in cenazesine, Mehmet Ali Şahin ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.