Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 00:39

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Karabük’te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, bugün hastaneden taburcu edilerek, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü olan oğlu İbrahim Şahin’in evine götürüldü. Abdullah Şahin, oğlunun evinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin’in dedesi olan Abdullah Şahin’in cenazesi Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde toprağa verilecek.

