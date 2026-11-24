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Eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Çok üzgününüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "TBMM eski Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk siyasetinde ve devlet hayatında önemli görevler üstlenmiş Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."