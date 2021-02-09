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HaberlerGündem HaberleriEski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş trafik kazasında hayatını kaybetti
GeriGündem Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş trafik kazasında hayatını kaybetti

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Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş hayatını kaybetti. Güneş'in cenazesinin bugün Susurluk Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Doğan Güneş'in (35) kullandığı 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'un 238. kilometresi Ertuğrul Viyadüğü mevkisinde, Mehmet İrik idaresindeki 35 ANT 122 plakalı çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı römorka arkadan çarptı.

Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneşin oğlu Doğan Güneş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazada, eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş'in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

Güneş'in cenazesinin bugün Susurluk Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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