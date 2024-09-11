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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezası

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#Taner Tolga Tarlacı#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Hapis Cezası
Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacıya Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 18 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 09:46

Survivor'ın, 2011 sezonunda yarışan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde cezaevinde yatıyordu. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Taner Tolga Tarlacı'nın taciz, darp, gasp ve benzeri birçok suçtan 18 yıl hapis cezası aldığı iddia edildi.

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Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması 2011 yılına damga vurmuştu. Programdan 4. olarak ayrılan Taner Tolga Tarlacı'nın adı, daha çok skandallarla anılıyordu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de suç işlemişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde işlediği suçlar nedeniyle tutuklanan Tarlacı, darp, gasp, taciz ve benzeri birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Tarlacı'yı bu suçlardan dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"TANER TOLGA TARLACI'NIN HAYATI HAPİSTE GEÇECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Kıbrıs'ta yaşayan ve 'Cenk Hoca' olarak bilinen ünlü sosyal medya fenomeni, Tarlacı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Davayı takip eden ve Tarlacı'nın durumunu yorumlayan Cenk Hoca, sürecin zorlu geçeceğini belirterek, "Bir şeyler yapmaya çalışacağız, ama umudum yok, Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacıya Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 18 yıl hapis cezası

 

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#Taner Tolga Tarlacı#Güney Kıbrıs Rum Kesimi#Hapis Cezası

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