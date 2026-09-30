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Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi

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#İbrahim Ömer Gönül#SPK Soruşturması#Sermaye Piyasası
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 22:36

ESKİ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün bugün savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İşlemleri tamamlanan Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

 

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#İbrahim Ömer Gönül#SPK Soruşturması#Sermaye Piyasası

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