Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verdi

Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 22:36
ESKİ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün bugün savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İşlemleri tamamlanan Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.