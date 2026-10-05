Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istendi

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasasında (BİST) işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin yapıldığı öne sürüldü. Bu eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi. İşlem gören hisseler ve TEFAS’a (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği ve fonlar ile hisselerin bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı aktarıldı. Başsavcılık yazısında, soruşturmadaki eylemlerin ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

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‘PİYASAYI DENETİM ASLİ GÖREVİ’

Savcılık tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen yazıda, “SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı bir şekilde yürütmesi gerektiği, bu süreçte fonların yasal mevzuata uygun hareket etmesini sağlamak ve özellikle yatırımcı haklarını korumak amacıyla hem uzaktan hem de yerinde denetim ile takip etmek asli görevidir. Mevzuatta belirtilen görevlerden en önemlilerinden biri de ‘piyasa ve fiyat hareketleri gözetimidir.’ Piyasa ve fiyat hareketleri gözetimi, fonların, özellikle de borsada işlem gören paylarda, ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakinen takip etmesi gereken en asli görevlerden biri olduğu doğrudur” denildi.

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‘BİRÇOK YATIRIMCI MAĞDUR OLDU’

Yazının devamında, SPK tarafından son dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerle ilgili olarak 2024’ten Eylül 2026’ya kadar olan süreçte hisselerde manipülatif eylemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönünde düzenlenen raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğu belirtildi.Fon krizi’ diye adlandırılan (Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon, Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi)süreçte, fon yatırımı yapan kişi veya tüzel kişilere fon getirisinin bu fonların faaliyet, teknik veya stratejik anlamda olması gereken emsal nitelikteki başka kurumlardaki fonlara nazaran kazanç getirisi arasında afaki (hayal ürünü) nitelikte kazanç sağladığı ileri sürüldü.

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‘YATIRIMCI SPK’YA GÜVENDİĞİ İÇİN’

Yatırımcının SPK tarafından denetim mekanizması altında bulunduğu güvencesiyle bu fonlara yatırımlar yaptığı ifade edildi. Gelinen noktada yatırımcıların büyük mağduriyet yaşadığı hatırlatıldı. Bu sistem içerisinde birçok dosya içeriklerinde de mevcut olan fonların içerisinde bulunduğu portföy yönetim şirketi, bu şirketlerin hakim ortağı durumunda olan şirketler ve bu alanların yöneticileriyle birlikte yönlendirmesi ile imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazanç sağlayan gerek kişiler ve tüzel kişilerin tespit edildiği belirtildi.

‘GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİ’

- SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün görevini yerine getirdiği (2022-2026 arasında) süreçte kendisine verilen inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisini, görev ve sorumluluğunu yerine getiremediği hususunda açık ve yeterli emarelerin (belirti, ipucu) olduğu ifade edildi. Yazıda, “Yapılan açıklamalar ve toplanan deliller göz önünde tutularak İbrahim Ömer Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi ve konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması yönünden soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz” denildi.

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BAKAN ŞİMŞEK TEFTİŞ KURULU’NU GÖREVLENDİRDİ

- HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Teftiş Kurulu’nu görevlendirdi. Hazine ve Maliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Teftiş Kurulunu görevlendirdi. ANKARA