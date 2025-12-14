Eski sevgiliye pusu kurdu

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde önceki akşam, iddiaya göre; İsmet Tarık Keçe (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi. Keçe’nin telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine, Keçe, Değirmenci’nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Sultan Değirmenci’ye tabanca ile peş peşe ateş açıp, kaçtı. Açılan ateş sonucu direksiyon hâkimiyetini de yitiren Sultan Değirmenci’nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmet Tarık Keçe ise kısa sürede suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Keçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.