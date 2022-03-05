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Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attı! İstenen ceza belli oldu

#Kimyasal Madde#Saldırı#Ankara
Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attı İstenen ceza belli oldu

Ankara'da işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner B. hakkında, 4 suçtan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Mamak ilçesinde 5 Ocak'ta meydana gelen olayda Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner B.'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Soner B., daha sonra işe giderken Sultan S.'nin yolunu kesip, silahla tehdit etti. Soner B., ardından Sultan S.'yi öpmeye çalıştı. Soner B., direnen Sultan S.'nin yüzüne cebindeki şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Soner B. ise savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede Soner B.’nin, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği aktarıldı.

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Soner B.’nin, daha sonra kaçmaya çalışan Sultan S.’yi yakalayarak yakındaki parka götürdüğü ve üzerindeki kimyasal maddeyi yüzüne attığı aktarıldı. İddianamede, kimyasal maddenin lavabo açıcı olduğu ve Sultan S.’nin yüzünde ikinci derece yanık ve lekeler oluşturduğu da aktarıldı.

İddianamede savunmasına da yer verilen Soner B., eylemi alkolün etkisiyle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.

Savcı, Soner B.’nin 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

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#Kimyasal Madde#Saldırı#Ankara

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