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Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu

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#İstanbul#Bayrampaşa#Haber
Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:45

Bayrampaşa’da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu. Kartal, ambulansla hastaneye kaldırılırken kanlar içinde kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı.

Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal’ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu

'BACAĞINDAN YARALANDI'

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Çevrede bulunan bir esnaf, “Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu" dedi. 

Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu

Eski sevgilisinin kardeşini sokak ortasında vurdu

 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Haber

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