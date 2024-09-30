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Eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince çılgına döndü: İkiliye silahlı saldırı

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#İstanbul#Silahlı Saldırı#Fatih
Eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince çılgına döndü: İkiliye silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 12:45

Fatih'te eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenen kişi, yanına aldığı silahla onları takip etti. Araçtan inen ikili, eski sevgilinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin eski kız arkadaşına ve yanındaki kişiye silah doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 18.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.

Eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince çılgına döndü: İkiliye silahlı saldırı

Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

Eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince çılgına döndü: İkiliye silahlı saldırı

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SOKAK ORTASINDA SİLAH DOĞRULTTU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli elindeki silahla uzaklaşırken, eski kız arkadaşı onu takip etmeye başladı. Şüpheli, bir ara geri dönerek eski kız arkadaşına silah doğrulttu. Daha sonra kamera açısından çıkan şüpheli, silahla ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.

Eski sevgilisinin ilişkisini öğrenince çılgına döndü: İkiliye silahlı saldırı

 

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#İstanbul#Silahlı Saldırı#Fatih

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