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Eski sevgilisinin aracının motoruna şeker döktü! '300 metre sonra fren tutmadı'

#Kadına Şiddet#Araba#Şeker

Bahçelievler'de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kanal D'ye konuşan genç kadın, "Ben arabayı kullanmaya başladığımda 300 metre sonra fren tutmadı. Ben o sırada ölebilirdim ya da birini ezebilirdim." dedi.

Bahçelievlerde eski sevgiliye şekerli tuzakBahçelievlerde eski sevgiliye şekerli tuzak
Bahçelievlerde eski sevgiliye şekerli tuzak

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Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeniyle ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Eski sevgilisinin aracının motoruna şeker döktü 300 metre sonra fren tutmadı

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"300 METRE SONRA FREN TUTMADI" 

Kanal D'den İhsan Yalçın'a konuşan genç kadın, "Evime geldi sabah, beni darp etti. Beni evimde darp ettiği için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bıçakla ya da silahla öldürmek değil, bu öldürmenin başka bir yöntemi.Ben arabayı kullanmaya başladığımda 300 metre sonra fren tutmadı. Ben o sırada ölebilirdim ya da birini ezebilirdim." dedi.

Genç kadının avukatı ise, "Burada müvekkilimin malına yönelik kasıt yok, canına kasıt var." dedi.

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#Kadına Şiddet#Araba#Şeker