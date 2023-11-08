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Eski sevgilisini öldürüp, mesai arkadaşını yaralamıştı... İstenen ceza belli oldu

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#Bartın#Azize Gülmez#Ercan Özkavlak
Eski sevgilisini öldürüp, mesai arkadaşını yaralamıştı... İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 11:32

Bartın'da eski sevgilisi Azize Gülmez'i (25) öldürüp, maktulün mesai arkadaşı Emrullah Yıldız'ı yaralayan Ercan Özkavlak (31), 2 farklı suçtan müebbet ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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Olay, 9 Kasım 2021'de Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Özkavlak, hem Gülmez'i hem de araya giren işe yeri çalışanı Emrullah Yıldız'ı vurdu. Gülmez hayatını kaybetti, Yıldız ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkavlak hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Öldürülen Gülmez'in annesi İlknur ile babası Mehmet Gülmez'in katıldığı duruşmaya Özkavlak, SEGBİS ile bağlandı. Son sözleri sorulan Özkavlak, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Özkavlak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.

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#Bartın#Azize Gülmez#Ercan Özkavlak

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