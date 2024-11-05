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Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar hastanede öldü

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#Adana#Polis#Şiddet
Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar hastanede öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 13:07

Adana’da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur’u (25), çalıştığı pastanede başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar (29), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 3 Kasım’da saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’ndeki bir pastanede meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti. Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkarıp, Eskikanbur’u tehdit etti. Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine koştu. Peşinden giden Muhammed Kürşad Daniyar, Eskikanbur’u başından tabancayla vurup, öldürdü. Daniyar aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Fahriye Asena Eskikanbur, Küçükoba Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Daniyar’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

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#Adana#Polis#Şiddet

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