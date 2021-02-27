Eski sevgilisini öldürmekle tehdit etti! Gözaltına alındı

Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Barış E., bu sabah polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.