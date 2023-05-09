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Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

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#İzmir#Kadına Şiddet#Darp
Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:44

İzmir'in Konak ilçesinde, A.E., sokakta karşılaştığı eski sevgilisi A.Ş.'yi çıkan tartışma sonrası darbetti. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, eski sevgilisini darbeden A.E. de çevredekiler tarafından dövüldü.

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Olay, gece saatlerinde Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı.

Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darbetti. Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen kadın, A.E.'nin tekmeleriyle yaralandı.

Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

ÇEVREDEKİLER YAKALAYIP DÖVDÜ

Olay sonrası kaçan A.E., çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi. Olay sonrası A.E. polis merkezine götürüldü. Yaralanan kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

DARBELERLE YERE YIĞILDI

Öte yandan, A.E.'nin eski sevgilisi A.Ş.'yi darbettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor. A.Ş.'yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra kadını, tokat ve yumruk darbeleri ile darbediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.'nin peşinden çevredekilerin koştuğu görülüyor.

Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski sevgilisini darbetti; çevredekiler tarafından dövüldü

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#İzmir#Kadına Şiddet#Darp

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