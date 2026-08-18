Eski sevgilisine yaklaşamayacak

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Murat Özkaya ile bir otomotiv şirketinde üst düzey yönetici olan Müge Ç., geçmiş yıllarda bir süre duygusal ilişki yaşadıktan sonra 2025’te ayrıldı. İddiaya göre, Müge Ç. ile olan ayrılığı kabullenemeyen Murat Özkaya, eski sevgilisinin hayatına yeniden girebilmek için aylardır takıntılı davranışlar sergilemeye başladı. Tahliye edilmesinin hemen ardından Müge Ç.’nin huzurunu bozacak sistematik eylemler gerçekleştiren Özkaya, cep telefonundan engellenmesine rağmen ısrarlı şekilde iletişim kurmaya devam etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Murat Ç.’nin kendisini evlenmeye zorladığını ve korkutucu davranışlarda bulunduğunu iddia eden Müge Ç., İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, Murat Özkaya’nın 3 ay süreyle eski sevgilisi Müge Ç.’den uzak durmasına karar verdi.

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Karara itiraz eden Murat Özkaya ise iddiaları reddederek iddiaların soyut olduğunu ve itibarının zedelenmeye çalışıldığını öne sürdü. Ancak mahkeme Özkaya’nın itirazını reddetti.