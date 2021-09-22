Eski sevgilisine pusu kurup dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

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Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA) - Olay, dün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Türkmenistan uyruklu Bekzod H., eski sevgilisi Rhatoy A.'nın (30) yaşadığı apartmanın bodrumuna gizlendi. Burada kadının işe gitmesini bekleyen Bekzod H., Rhatoy A.'yı merdivenlerden indiği sırada saçından yakalayıp dışarı çıkardı.

Bir süre yaşanan bağrışmanın ardından Bekzod H., Rhatoy A.'yı göğsünden bıçakladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Rhatoy A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde saldırganın Esenler'e kaçtığı tespit edildi. Asayiş ekiplerinin yapılan çalışması sonucunda saldırgan yakalandı. Bekzod H., polis merkezinde verdiği ifade de Rhatoy A.'ya 20 bin lira borç verdiğini ancak geri alamadığını söylediği öğrenildi. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.