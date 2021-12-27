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Eski sevgilisine dehşeti yaşatan sanıktan son paylaşım

#Adana#Çukurova#Şiddet
Eski sevgilisine dehşeti yaşatan sanıktan son paylaşım

Adana’da eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen Sefer B. (31) tutuklandı. Sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapan zanlının ifadesinde "pişmanım" dediği öğrenildi.

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Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.’den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

3 yıl önce ise A.O.’yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.’ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.’nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne çok sayıda dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.

İhlas Haber Ajansı’nın 2 Aralık tarihinde yaptığı haberin ardından dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sefer B.’nin ise sorgusunda, ‘Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum’ dediği öğrenildi.

Polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer B.’nin sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapması dikkat çekti.

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#Adana#Çukurova#Şiddet

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