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Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

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#Adana#Bilal Saygılı#Rehin
Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 15:19

Dehşete düşüren olay bugün Adana'da meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bilal Saygılı (39), eski sevgilisi Sibel K.'ye (26), korku dolu anlar yaşattı. Son kez konuşma bahanesiyle aracına bindirip, akaryakıt istasyonuna gitti. Pompaların bulunduğu bölgede aracını park eden Saygılı, Sibel K.'nin boğazına bıçak dayayıp, "Benden ayrılırsan, seni öldürürüm" diyerek rehin aldı. Polis, ikna edemediği Saygılı'yı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp gözaltına aldı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir süre önce Sibel K., madde bağımlısı olduğu öne sürülen sevgilisi Bilal Saygılı'dan ayrıldı.

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Saygılı, öğle saatlerinde Sibel K.'yi sokakta görünce son kez konuşmak istedi. Başta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın kullandığı 01 RU 896 plakalı kamyonetine bindi.

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Saygılı, yakıt alma bahanesiyle aracını pompaların bulunduğu yere park ettikten sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, Sibel K.'nin boğazına dayayıp, tehditler savurmaya başladı.

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Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ​

İstasyon çalışanları, durumu fark edip, polise ihbarda bulundu. Akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri, aracın etrafını çevirip, Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K. ise ağlayarak çevredekilerden yardım istedi. Polis, Saygılı'yı bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getirdi.

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunan Sibel K., polise, Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirterek, "Yolda yürüyordum, aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim, yakıt alacağını söyleyerek istasyona girdi ve boğazıma bıçak dayadı. Bana, 'Benden ayrılırsan, seni öldürürüm' dedi. Uyuşturucu bağımlısı, onu istemiyorum’ dedi. Polis, Saygılı'yı gözaltına alıp, emniyete götürdü.

Eski sevgilisine akaryakıt istasyonunda kâbusu yaşattı: Boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

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#Adana#Bilal Saygılı#Rehin