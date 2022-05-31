Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eski sevgilisinden 3 saat boyunca şiddet görmüştü! Şikayetini geri çekti

#İzmir#Çiğli#Kadına Şiddet
Eski sevgilisinden 3 saat boyunca şiddet görmüştü Şikayetini geri çekti

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski erkek arkadaşı E.Y. (35) tarafından 3 saat boyunca şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olan Gamze Tümtürk (22), suç duyurusunu geri çekti. Tümtürk'ün, E.Y. ile tekrar barıştığı belirtildi.

Haberin Devamı

Harmandalı Mahallesi'nde Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 3 ay önce ayrıldı. Bu süreçte E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek, sarılmaya çalıştı. Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kadına saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

"HER YERİMİ TEKMELEYİP, YUMRUKLADI"

Gamze Tümtürk, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek, "Bana benimle barışmak istediğini söyleyip, sarılmaya kalktı. İstemediğimi söyledim. Bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yatak odasından salona geldim ama yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, "Uykusuzum, 2 saat uyuyalım gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Benim de çok ağrım vardı, bu nedenle ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp, birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip, yumrukladı. Sonrasında sinir krizi geçirip, çığlık atmaya başlamam üzerine evi terk etti" dedi.

İlgili Haber

İzmirde eski sevgili dehşeti Korku dolu dakikaları anlattı: Çığlık atıp kaçtım ancak...İzmir'de eski sevgili dehşeti! Korku dolu dakikaları anlattı: Çığlık atıp kaçtım ancak...Haberi görüntüle

ESKİ SEVGİLİSİ İLE BARIŞTI

Olay sonrasında Gamze Tümtürk, avukatı Ercan Öner aracılığıyla 'tehdit', 'hakaret', 'darp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma sürerken, eski sevgilisiyle tekrar barıştığı belirtilen Gamze Tümtürk şikayetini geri çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çiğli#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı
Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı
Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı