Gündem Haberleri

Eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darbedildi! Merve Ongun, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Ankara'da Merve Ongun (25), eski sevgilisi Kaan B. (27) tarafından sokak ortasında feci şekilde darbedildi. Ağır yaralanan Merve Ongun, hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan Kaan B. tutuklandı. Merve Ongun’un ablası Tülay Yılmaz, “Şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü. Hayati tehlikesi var. Doktorlar 'yaşasa bile muhtemelen felç kalacak' diyor. Acımasızca darbedildi benim kardeşim. Kafasına çok ciddi anlamda bir darbe geldi" diye konuştu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Merve Ongun, evine dönüşte, bir hafta önce ayrıldığı Kaan B. ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Merve Ongun, Kaan B.'nin motosikletini devirdi. Bunun üzerine Kaan B., Ongun'u sokak ortasında darbetti. Ongun, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralandı.

"MOTOSİKLETLE KAZA YAPTIK" DEMİŞ

Kaan B.'nin 112 Acil Servisi arayıp, "Motosikletle kaza yaptık" diyerek ihbarda bulunduğu iddia edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ongun, yoğun bakımda tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda Ongun'u darbettiği ortaya çıkan Kaan B., gözaltına alındı. Kaan B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"KARŞIDAN GELENLER MÜDAHALE ETMİŞ KARDEŞİME"

Merve Ongun’un ablası Tülay Yılmaz, kardeşinin eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü. Yılmaz, "Merve sinirle motoru itekliyor. Sonra motoru iteklediğini görünce geri geliyor. Direkt zaten çok can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. O anda bilinç kapanıyor. Beyin kanaması geçirmeye başlıyor. Bu şahıs çok müdahale etmiyor. Olayın ciddiyetinde değil. Bayıldı zannediyor muhtemelen. Karşıdan gelenler müdahale etmiş kardeşime. Hemen su getirmişler, kafasına dökmüşler. Ondan sonra 2 kişi taşıyor, banka yatırıyor. Sonra bu 112'yi arıyor, 'Biz motor kazası geçirdik' diye yalan söylüyor. Motosikletin kaskını da kendisi kırmış. Yani yanlış bilgi veriyor polislere. Sonra biz gittik, ‘Adli vaka, kardeşiniz entübe edildi' dediler" diye konuştu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Abla Yılmaz, kardeşinin çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, “Şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü. Hayati tehlikesi var. Doktorlar 'yaşasa bile muhtemelen felç kalacak' diyor. Acımasızca darbedildi benim kardeşim. Kafasına çok ciddi anlamda bir darbe geldi. Ailesi de o gün akşam hastaneye geldiler. ‘Sizin kızınız çağırmış’ diyorlar. Kızımız çağırmış da kızımız 'beni öldür' diye mi çağırdı? Bu kasten adam öldürmek. Bunun peşini ben asla ve asla bırakmayacağım. Bizim başımıza bu geldi. Bir evlat kolay büyütülüp yetiştirilmiyor. Ne kadar zorluklarla ve 25 yaşında bir genç kızdan bahsediyoruz. Gözü belki görmeyecek. Belki bir tarafı felç kalacak. Belki yatağa bağlı kalacak senelerce. Şu an bir bilinmezdeyiz biz ve önümüz çok uzun, süreç çok uzun. En ağır cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalete güveniyorum" dedi.

