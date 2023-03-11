Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gaye Güven'e acı veda

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Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'nde ikamet eden Gaye Güven'in bulunduğu daireye gelen eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt, zile bastı. Bozkurt, Gaye Güven'e konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ardından Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye Güven'in başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Bozkurt'u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası ekipler Yiğit Bozkurt'un olay sonrası taksiyle kaçtığını belirledi. Ekiplerce, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lojistik firmasında çalışan Gaye Güven'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güven için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Gaye Güven'in ailesi ve yakınları katıldı. Gaye Güven, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yiğit Bozkurt'un cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.