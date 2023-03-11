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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gaye Güven'e acı veda

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Gaye Güven
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 17:20

Ankara'da, eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt (22) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gaye Güven (24), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'nde ikamet eden Gaye Güven'in bulunduğu daireye gelen eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt, zile bastı. Bozkurt, Gaye Güven'e konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ardından Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye Güven'in başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Bozkurt'u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonrası ekipler Yiğit Bozkurt'un olay sonrası taksiyle kaçtığını belirledi. Ekiplerce, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla yaşamına son verdi.

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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gaye Güvene acı veda

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lojistik firmasında çalışan Gaye Güven'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güven için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Gaye Güven'in ailesi ve yakınları katıldı. Gaye Güven, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yiğit Bozkurt'un cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gaye Güvene acı veda

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Gaye Güven

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